Середня ціна Toyota Corolla впала до $3755

Toyota Corolla – бюджетний седан, який ніколи не коштував надто дорого. Протягом майже всього 2023 року ціни на них на американських страхових аукціонах Copart та IAAI тримались на позначці 4400 доларів. У 2024 році відбувся спад до $3900-4000, а в останні місяці цього року – до 3750 доларів. Про це свідчить статистика сайту Autoastat.

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Графік цін на Toyota Corolla на автоаукціонах США у 2023-2024 роках. Джерело: Autoastat

Звичайно, на аукціонах Copart та IAAI продаються пошкоджені автомобілі після страхових випадків. Тому ціна сильно залежить від стану авто. Окрім купівлі, потрібно оплатити аукціонні збори, доставити машину спочатку в американський, а потім європейський порт, а звідти – в Україну. Тут машину розмитнюють та ремонтують, ставлять на облік. Тож ціна в Україні виявляється десь втричі більшою.

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Варто зазначити, що мова йде саме про американську версію Corolla, яка випускалась з 2014 року, однак відома як модель 2016-2020 років.

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Разом із цим оновленням автовиробник також покращив підвіску та системи безпеки автомобіля, пише Autoevolution. Одним із ключових покращень у Toyota Corolla 2017 року для ринку США була передня частина – покупці отримали нові світлодіодні фари з автоматичним дальнім світлом. Крім того, на нижній стороні бампера Toyota встановила широкий центральний повітрозабірник, схожий на той, що був у Camry.

З’явилося більше приємних на дотик матеріалів на панелі приладів і, екошкіра зовнішніх секцій для передніх сидінь. Перед водієм була нова приладова панель із чорно-білим TFT-дисплеєм діагоналлю 4,2 дюйма з опцією встановлення кольорового екрана такого ж розміру. На центральній панелі Toyota встановила інформаційно-розважальну систему Entune із сенсорним екраном.

Лінійка двигунів для Toyota Corolla 2017 складалась з 1,8-літрової подвійної силової установки VVTi, яка могла забезпечити 132 к.с. (134 к.с.) і 140 к.с. (142 к.с.), залежно від комплектації. Окрім початкового рівня та рівнів комплектації SE, які були доступні з шестиступеневою механічною коробкою передач, решта лінійки мала “автомати” CVT.

Також Toyota вдосконалила системи безпеки автомобіля, додавши допомогу при зміні смуги руху, автоматичне екстрене гальмування та адаптивний круїз-контроль.