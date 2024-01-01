Toyota вироблятиме автомобілі Lexus у Китаї

Toyota планує побудувати новий завод у Шанхаї, Китай, для виробництва електричних автомобілів (EV) під своїм преміум-брендом Lexus. Цей завод стане першим у Китаї, який Toyota збудує та буде управляти самостійно, без участі місцевих партнерів, на відміну від попередніх спільних підприємств. Очікується, що завод розпочне роботу приблизно у 2027 році, пише REUTERS.

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Цей крок відображає прагнення Toyota посилити свою присутність на китайському ринку електромобілів, де місцеві виробники, такі як BYD, швидко розширюють свої позиції. Раніше Toyota оголосила про плани збільшити виробництво в Китаї до 2,5–3 мільйонів автомобілів на рік до 2030 року, що підкреслює її стратегічний інтерес до цього ринку.

Варто зазначити, що ця інформація не була офіційно оприлюднена компанією.

Китай – один з найбільших ринків для Lexus після США. Минулого року американці купили понад 320 тисяч автомобілів цієї преміальної марки, а китайці – понад 180 тисяч.