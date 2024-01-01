Toyota будет производить автомобили Lexus в Китае

Toyota планирует построить новый завод в Шанхае, Китай, для производства электрических автомобилей (EV) под своим премиум-брендом Lexus. Этот завод станет первым в Китае, который Toyota построит и будет управлять самостоятельно, без участия местных партнеров, в отличие от предыдущих совместных предприятий. Ожидается, что завод начнет работу примерно в 2027 году, пишет REUTERS.

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Этот шаг отражает стремление Toyota усилить свое присутствие на китайском рынке электромобилей, где местные производители, такие как BYD, быстро расширяют свои позиции. Ранее Toyota объявила о планах увеличить производство в Китае до 2,5–3 миллионов автомобилей в год к 2030 году, что подчеркивает ее стратегический интерес к этому рынку.

Стоит отметить, что эта информация не была официально обнародована компанией.

Китай – один из крупнейших рынков для Lexus после США. В прошлом году американцы купили более 320 тысяч автомобилей этой премиальной марки, а китайцы – более 180 тысяч.