Средняя цена Toyota Corolla упала до $3755

Toyota Corolla – бюджетный седан, который никогда не стоил слишком дорого. В течение почти всего 2023 года цены на них на американских страховых аукционах Copart и IAAI держались на отметке 4400 долларов. В 2024 году произошел спад до $3900-4000, а в последние месяцы этого года – до 3750 долларов. Об этом свидетельствует статистика сайта Autoastat.

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График цен на Toyota Corolla на автоаукционах США в 2023-2024 годах. Источник: Autoastat

Конечно, на аукционах Copart и IAAI продаются поврежденные автомобили после страховых случаев. Поэтому цена сильно зависит от состояния авто. Кроме покупки, нужно оплатить аукционные сборы, доставить машину сначала в американский, а затем европейский порт, а оттуда – в Украину. Здесь машину растаможивают и ремонтируют, ставят на учет. Поэтому цена в Украине оказывается где-то втрое больше.

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Стоит отметить, что речь идет именно об американской версии Corolla, которая выпускалась с 2014 года, однако известна как модель 2016-2020 годов.

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Вместе с этим обновлением автопроизводитель также улучшил подвеску и системы безопасности автомобиля, пишет Autoevolution. Одним из ключевых улучшений в Toyota Corolla 2017 года для рынка США была передняя часть – покупатели получили новые светодиодные фары с автоматическим дальним светом. Кроме того, на нижней стороне бампера Toyota установила широкий центральный воздухозаборник, похожий на тот, что был у Camry.

Появилось больше приятных на ощупь материалов на панели приборов и, экокожа внешних секций для передних сидений. Перед водителем была новая приборная панель с черно-белым TFT-дисплеем диагональю 4,2 дюйма с опцией установки цветного экрана такого же размера. На центральной панели Toyota установила информационно-развлекательную систему Entune с сенсорным экраном.

Линейка двигателей для Toyota Corolla 2017 состояла из 1,8-литровой двойной силовой установки VVTi, которая могла обеспечить 132 л.с. (134 л.с.) и 140 л.с. (142 л.с.), в зависимости от комплектации. Кроме начального уровня и уровней комплектации SE, которые были доступны с шестиступенчатой механической коробкой передач, остальные линейки имели “автоматы” CVT.

Также Toyota усовершенствовала системы безопасности автомобиля, добавив помощь при изменении полосы движения, автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.