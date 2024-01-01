Какой компактный кроссовер стоит менее двух тысяч долларов

Ford Escape – очень популярный и недорогой кроссовер в США. Такие автомобили покупают десятки тысяч американцев, но и нередко на них попадают в аварии. Поэтому на страховых аукционах Copart и IAAI таких автомобилей достаточно, и цены на них низкие.

В частности, течение 2023 года средние цены на Ford Escape 2016-2019 годов были в диапазоне 3000 – 3500 долларов США. А в 2024 году они начали существенно дешеветь, и в конце года достигли отметки $1954, сообщает AutoAstat.

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Третье поколение Escape, появившееся в 2011 году, был переработанным европейским Ford Kuga, построенный на платформе Ford C1.

Для обновленной версии 2016 года Ford полностью изменил переднюю панель. Модель 2016 года отличилась хромированной решеткой из трех планок шестиугольной формы. Также нижний бампер получил новые противотуманные фары в боковых кластерах, установленных над дневными ходовыми огнями. Сзади появилась новая дверь багажника и обновленный набор задних фонарей, сообщает Autoevolution.

Внутри приборная панель не отличалась, но был новый руль и революционная информационно-развлекательная система под названием Sync3. Она позволила пользователям подключаться к автомобилям через приложение на своих смартфонах. Они могли разблокировать его, завести двигатель и проверить состояние автомобиля.

Под капотом Ford представил два новых двигателя с турбонаддувом, мощностью 179 л.с. и 245 л.с. соответственно. Кроме них, был также 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, который Ford предлагал для самого дешевого Escape.

Чтобы привезти авто из США в Украину, нужно выиграть его на аукционе Copart и IAAI, оплатить цену машины и аукционный сбор, доставить ее в порт США, а оттуда – в европейский порт, а затем – в Украину. Кроме платы за эти услуги, авто надо растаможить согласно калькулятору.