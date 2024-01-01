Официально представлен плагин-гибридный Škoda Superb Hatch

Škoda сообщает, что версия Hatch четвертого поколения Superb вскоре будет выпущена с гибридной силовой установкой, подключаемой к сети. Новая версия дополнит текущий Superb Combi iV.

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Как отмечает автопроизводитель, гибридная силовая установка представляет собой четырехцилиндровый бензиновый двигатель 1,5 TSI с турбонаддувом мощностью 110 кВт (150 л.с.) в паре с электродвигателем. Общая мощность системы составляет 150 кВт (204 л.с.), а мощность передается на передние колеса через шестиступенчатую коробку передач DSG.

Трехфазный синхронный электродвигатель с постоянными магнитами интегрирован в трансмиссию и отделен от двигателя внутреннего сгорания муфтой. Автомобиль также имеет батарею емкостью 25,7 кВт-ч, состоящую из четырех модулей и расположенную под задним рядом сидений. Она поддерживает заряд до 50 кВт, поэтому с 10 до 80% ее можно зарядить за 26 минут.

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Таким образом, автомобиль может двигаться как на электротяге с запасом хода до 120 км (по WLTP), так и в комбинации электромотора и ДВС. В полностью электрическом режиме электродвигатель обеспечивает максимальную мощность до 85 кВт (115 л.с.) и 330 Нм крутящего момента. Škoda также говорит, что он служит для запуска двигателя внутреннего сгорания и заменяет традиционный генератор переменного тока.

Кроме стандартных для Superb режимов вождения Eco, Comfort, Normal, Sport, и Individual, версия PHEV будет предлагать три дополнительных гибридных варианта: E-mode, Hybrid mode и Sport mode. Кроме того, автомобиль имеет систему рекуперации, что позволяет получать дополнительный заряд для батареи. Стоимость плагин-гибридного Škoda Superb Hatch iV объявят позже.