Офіційно представлено плагін-гібридний Škoda Superb Hatch

Škoda повідомляє, що версія Hatch четвертого покоління Superb незабаром буде випущена з гібридною силовою установкою, що підключається до мережі. Нова версія доповнить поточний Superb Combi iV.

Читайте також: Нова Škoda Superb доступна в Україні

Як зазначає автовиробник, гібридна силова установка являє собою чотирициліндровий бензиновий двигун 1,5 TSI з турбонаддувом потужністю 110 кВт (150 к.с.) в парі з електродвигуном. Загальна потужність системи становить 150 кВт (204 к.с.), а потужність передається на передні колеса через шестиступінчасту коробку передач DSG.

Трифазний синхронний електродвигун з постійними магнітами інтегрований у трансмісію та відокремлений від двигуна внутрішнього згоряння муфтою. Автівка також має батарею ємністю 25,7 кВт-год, що складається з чотирьох модулів й розташована під заднім рядом сидінь. Вона підтримує заряд до 50 кВт, тому з 10 до 80% її можна зарядити за 26 хвилин.

Також цікаво: Офіційно представлено нове сімейство Škoda Enyaq

Таким чином, автомобіль може рухатись як на електротязі з запасом ходу до 120 км (за WLTP), так і в комбінації електромотора та ДВЗ. У повністю електричному режиму електродвигун забезпечує максимальну потужність до 85 кВт (115 к.с.) й 330 Нм крутного моменту. Škoda також каже, що він служить для запуску двигуна внутрішнього згоряння і замінює традиційний генератор змінного струму.

Крім стандартних для Superb режимів водіння Eco, Comfort, Normal, Sport, та Individual, версія PHEV пропонуватиме три додаткові гібридні варіанти: E-mode, Hybrid mode та Sport mode. Крім того, автівка має систему рекуперації, що дозволяє отримувати додатковий заряд для батареї. Вартість плагін-гібридного Škoda Superb Hatch iV оголосять згодом.