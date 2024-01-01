Офіційно представлено нове сімейство Škoda Enyaq

Škoda Enyaq дебютував у 2020 році, як перша модель бренду на основі електричної платформи MEB. З того часу Enyaq став одним з бестселерів компанії – всього було продано понад 250 тисяч екземплярів, зокрема, 75 000 з них продали у 2024 році.

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Чеський автовиробник оновив модель в середині її життєвого циклу, аби зробити її ще привабливішою. Незалежно від типу кузова, новинка доступна у трьох версіях: Enyaq 60, Enyaq 85 й Enyaq 85x. Базовий варіант оснащення доступний з літій-іонною батареєю ємністю 63 кВт-год та електродвигуном на задній осі потужністю 150 кВт (203 к.с.) й 310 Нм крутного моменту.

В такому виконанні Enyaq може подолати до 430 км, а Enyaq Coupé до 440 кілометрів. Батарея підтримує максимальну потужність зарядки до 165 кВт, чого достатньо, аби зарядити її з 10 до 80% всього за 24 хвилини. Максимальна швидкість моделі початкового рівня обмежена на позначці 160 км/год, а до першої сотні вона розганяється за 8,1 секунди.

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Варіант Enyaq 85 також має задній привід, але поставляється з більшою літій-іонною батареєю ємністю 82 кВт-год. Його двигун видає потужність 210 кВт (285 к.с.) й максимальний крутний момент в 545 Нм. Enyaq 85x також постачається з більшою батареєю, але має другий асинхронний електродвигун на передній осі, що забезпечує повний привід.

Škoda каже, що ця система безперервно регулює потужність, що передається на передні колеса, зменшуючи споживання енергії та одночасно підвищуючи курсову стійкість. Обидві версії розвивають максимальну швидкість 180 км/год й досягають 100 км/год всього за 6,7 секунди. Максимальна потужність заряджання, яку приймає їх батарея, становить 175 кВт. Завдяки цьому акумулятор можна зарядити з 10 до 80% за 28 хвилин.

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Водночас у версії Enyaq 85 запас ходу становить 580 й 590 кілометрів для Enyaq Coupé, а повнопривідний Enyaq 85x може подолати на одному заряді до 540 й 550 кілометрів відповідно. Краща енергоефективність Enyaq Coupé пояснюється найкращим аеродинамічним коефіцієнтом лобового опору у класі, що становить 0,225.

Впізнати новинку від Škoda можна за характерною передньою частиною Tech-Deck Face з яскравою світловою смугою, тонкою фальш-решіткою радіатора та оновленим логотипом бренду, що тепер складається виключно з літер на капоті. Крім того, автівка пропонуватиметься з широкою варіацією колісних дисків у розмірах від 19 до 21 дюйма, а також в унікальному кольорі Olibo Green.

Версії Sportline створені, аби підкреслити спортивну естетику моделі й відрізнятимуться затемненими елементами дизайну, зокрема чорним покриттям на передньому спойлері, обробці бічних вікон і рейлінгах на даху версії SUV, а також кришки зовнішніх дзеркал у чорному металевому кольорі й темними логотипами. Також вони матимуть матричну оптику й ліхтарі та масаж водійського сидіння у стандартному переліку оснащення.

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Інтер’єр нового Škoda Enyaq пропонує достатньо простору для комфортного розміщення водія і пасажирів, завдяки продуманим функціям ергономіки. Основну увагу привертають 5-дюймова цифрова панель приладів, 13-дюймовий центральний дисплей та оновлене кермо. Крім того, у стандартне оснащення тепер входять такі опції, як KESSY Advanced із системою Open On Approach і Walk Away Locking, а також підігрів передніх сидінь, 3-зонний клімат-контроль й фаркоп для всіх моделей.

Також є чотири додаткових пакети оснащення: Clever, Plus, Advanced і Maxx. Вони доповнюються низкою окремих опцій, таких як панорамний люк, проєкційний дисплей, тепловий насос і зимовий пакет із підігрівом лобового скла та функцією підігріву для двох крайніх задніх сидінь. Однак і це ще не все. Дизайнери Škoda пішли далі й створили 6 варіантів дизайну салону.

Усі вони пропонують оббивку з перероблених екологічно чистих матеріалів та мають фірмові опції Simply Clever, що включають стійкий скребок для льоду з вимірювачем глибини протектора шини, вбудованим у дверну панель багажника, приховану парасольку у відділенні дверей водія та кишені для мобільних телефонів на спинках передніх сидінь.

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Багажне відділення Enyaq пропонує великий об’єм від 585 до 1710 літрів у Enyaq та від 570 до 1610 літрів у Enyaq Coupé. Електромобіль буде доступний для замовлення в Європі починаючи з 9 січня за стартовою ціною від 44 тисяч євро.