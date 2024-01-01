Як крок за кроком збирають автомобілі Škoda: відео

Автомобілі насправді проходять довгий шлях, перш ніж потрапити до свого майбутнього власника. Проте сучасні конвеєрні лінії та модульні платформи дозволяють оптимізувати процес виробництва настільки, що на збірку комплектуючих витрачаються лічені секунди.

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Зварювальний цех

Виробництво авто починається у зварювальному цеху. Окремі деталі, як-от підлога, боковини та дах, з’єднуються технологією точкового зварювання. Декілька промислових роботів маніпулюють окремими частинами й зварюють їх разом.

Результатом є міцний кузов автомобіля з ідеально точними розмірами. Компанія каже, що у випадку Kodiaq та інших моделей Škoda, розміри перевіряються автоматизованими вимірювальними станціями, інтегрованими у виробничі лінії.

Фарбування

Спочатку кузов знежирюють та обробляють антикорозійним покриттям. Власне процес фарбування складається з декількох етапів. Спочатку фарбувальні роботи наносять базове покриття, відоме як ґрунтовка, а потім шар кольорової фарби. Після повторного висихання останнього шару, наноситься останнє покриття – прозорий лак, що надає блиску та захищає від подряпин.

Детальніше: Як відбувається процес фарбування автомобілів Škoda: відео

Встановлення лобового скла та обшивки

Поки в салон автомобіля встановлюють м’яку обшивку стелі, робітники монтують переднє та заднє скло. Примітно, що цей крок на виробничій лінії Kodiaq відбувається напрочуд швидко: скло приклеюється на підготовлений кузов, а кваліфіковані працівники завершують роботу в одну мить.

Основне, за чим вони стежать – це ширина щілин, яка виконується за допомогою простого калібрувального інструменту. Встановлення заднього скла відбувається швидше, оскільки деталь трохи менша та легша.

Установка панелі приладів

Наступний крок – встановлення так званої “торпедо”. Насправді це цілком логічно: згодом деталь такого розміру буде важко встановити, оскільки простір в салоні буде обмежений іншими елементами.

Цікаво, що встановлюється відразу вся панель, включаючи цифровий дисплей приладів водія, екран інформаційно-розважальної системи, бардачок та інші елементи. Єдина деталь, відсутня в Kodiaq, це кермо, адже його буде додано пізніше. До слова, приладова панель досить важка, тому встановлюється за допомогою спеціального маніпулятора.

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“Весілля”

Термін “шлюб” на жаргоні автовиробників означає процес поєднання шасі та кузова майбутнього автомобіля. Називається він так, адже двигун, коробка передач, карданний вал, підвіска паливний бак і різні інші елементи встановлюються на автомобіль не окремо, а всі разом.

Цікаво, що шасі з усіма компонентами перебуває внизу на візку, тоді як зверху на над ним перебуває підготовлений раніше кузов. В результаті візок “підкочується” під кузов і піднімається допоки відбувається момент поєднання за допомогою маніпуляторів.

Детальніше: Як виглядає "весілля" під час виробництва автомобіля: відео

Автомобіль отримує обличчя

Після того, як кузов з’єднано з шасі, наступний крок включає установку інших компонентів, таких як радіатор, фари та бампер. Попри габарити останньої деталі, працівники, які встановлюють її на Škoda Kodiaq, роблять це напрочуд легко.

Перші метри на колесах

Раніше встановлення коліс автомобіля було справді важкою роботою, але сьогодні маніпулятори та візки значно полегшують її. Попри це, монтаж коліс займає трохи часу, тому цей етап завжди контролює дві різні людини, відповідальні за ліву та праву сторони.

Маніпулятор піднімає колеса, а потім робітник направляє їх на ступицю, щоб можна було виконати початкове кріплення, вставити болти та затягнути їх усі одночасно за допомогою спеціального інструменту. Тепер кросовер нарешті може рухатись на колесах.

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Сидіння та кермо

Насправді сидіння сучасних автомобілів дуже важкі. Їх значна вага пояснюється всіма функціями комфорту та безпеки, якими наділені сидіння. Через це, спеціальна рука-маніпулятор використовується для переміщення сидінь на виробничій лінії, що дозволяє працівникам легко схопити сидіння та просто просунути його в автомобіль через дверний отвір.

Першим у Škoda Kodiaq встановлюється водійське сидіння, одразу за ним — кермо: спочатку встановлюється зовнішнє кільце, а потім оператор додає центральну секцію з подушкою безпеки. Далі приходить черга крісла пасажира та заднього ряду.

Двері

Лише після того, як остаточне оздоблення салону завершено, кросовер отримує двері. Дверцята в комплекті зі склом та картами подаються маніпуляторами. Тоді робітник хапається за них зсередини, ніби прагнучи потрапити з ними в салон. Насправді ж він під’єднує електричні роз’єми та фіксує петлі. Спершу встановлюють задні двері, а потім і передні.

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Авто оживає

Нарешті цей Škoda Kodiaq зібраний, проте, аби покинути завод, йому варто пройти остаточну перевірку. Щоб це сталося, автомобіль потрібно «оживити» за допомогою програмного забезпечення.

Працівник, відповідальний за цей крок, оживляє автомобіль за допомогою спеціального портативного пристрою. Поки електроніка завантажується, він перевіряє певні деталі в салоні, наприклад, працездатність сонцезахисних козирків або бардачка. Потім він вперше заводить машину і їде.

Контроль якості

Залишаючи виробничу лінію, автомобіль направляється на контроль якості, де працівники оглядають його своїми навченими очима у «світловому тунелі», щоб перевірити, чи все в порядку.

Потім водій-випробувач веде автомобіль, у цьому випадку Škoda Kodiaq, на тестовий полігон, де він перевіряє, чи силовий агрегат, гальма, елементи керування та всі інші системи працюють належним чином.