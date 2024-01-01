Как шаг за шагом собирают автомобили Škoda: видео

Автомобили на самом деле проходят долгий путь, прежде чем попасть к своему будущему владельцу. Однако современные конвейерные линии и модульные платформы позволяют оптимизировать процесс производства настолько, что на сборку комплектующих тратятся считанные секунды.

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Сварочный цех

Производство авто начинается в сварочном цехе. Отдельные детали, например пол, боковины и крыша, соединяются технологией точечной сварки. Несколько промышленных роботов манипулируют отдельными частями и сваривают их вместе.

Результатом является прочный кузов автомобиля с идеально точными размерами. Компания говорит, что в случае Kodiaq и других моделей Škoda, размеры проверяются автоматизированными измерительными станциями, интегрированными в производственные линии.

Покраска

Сначала кузов обезжиривают и обрабатывают антикоррозийным покрытием. Собственно процесс покраски состоит из нескольких этапов. Сначала покрасочные работы наносят базовое покрытие, известное как грунтовка, а затем слой цветной краски. После повторного высыхания последнего слоя, наносится последнее покрытие – прозрачный лак, что придает блеск и защищает от царапин.

Подробнее: Как происходит процесс покраски автомобилей Škoda: видео

Установка лобового стекла и обшивки

Пока в салон автомобиля устанавливают мягкую обшивку потолка, рабочие монтируют переднее и заднее стекло. Примечательно, что этот шаг на производственной линии Kodiaq происходит удивительно быстро: стекло приклеивается на подготовленный кузов, а квалифицированные работники завершают работу в одно мгновение.

Основное, за чем они следят – это ширина щелей, которая выполняется с помощью простого калибровочного инструмента. Установка заднего стекла происходит быстрее, поскольку деталь немного меньше и легче.

Установка панели приборов

Следующий шаг – установка так называемой “торпедо”. На самом деле это вполне логично: впоследствии деталь такого размера будет трудно установить, поскольку пространство в салоне будет ограничено другими элементами.

Интересно, что устанавливается сразу вся панель, включая цифровой дисплей приборов водителя, экран информационно-развлекательной системы, бардачок и другие элементы. Единственная деталь, отсутствует в Kodiaq, это руль, ведь он будет добавлен позже. К слову, приборная панель достаточно тяжелая, поэтому устанавливается с помощью специального манипулятора.

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“Свадьба”

Термин “брак” на жаргоне автопроизводителей означает процесс сочетания шасси и кузова будущего автомобиля. Называется он так, ведь двигатель, коробка передач, карданный вал, подвеска топливный бак и различные другие элементы устанавливаются на автомобиль не отдельно, а все вместе.

Интересно, что шасси со всеми компонентами находится внизу на тележке, тогда как сверху на над ним находится подготовленный ранее кузов. В результате тележка “подкатывается” под кузов и поднимается пока происходит момент совмещения с помощью манипуляторов.

Подробнее: Как выглядит "свадьба" во время производства автомобиля: видео

Автомобиль получает лицо

После того, как кузов соединен с шасси, следующий шаг включает установку других компонентов, таких как радиатор, фары и бампер. Несмотря на габариты последней детали, работники, которые устанавливают ее на Škoda Kodiaq, делают это на удивление легко.

Первые метры на колесах

Ранее установка колес автомобиля была действительно тяжелой работой, но сегодня манипуляторы и тележки значительно облегчают ее. Несмотря на это, монтаж колес занимает немного времени, поэтому этот этап всегда контролирует два разных человека, ответственные за левую и правую стороны.

Манипулятор поднимает колеса, а затем рабочий направляет их на ступицу, чтобы можно было выполнить начальное крепление, вставить болты и затянуть их все одновременно с помощью специального инструмента. Теперь кроссовер наконец может двигаться на колесах.

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Сиденья и руль

На самом деле сиденья современных автомобилей очень тяжелые. Их значительный вес объясняется всеми функциями комфорта и безопасности, которыми наделены сиденья. Поэтому, специальная рука-манипулятор используется для перемещения сидений на производственной линии, что позволяет работникам легко схватить сиденья и просто продвинуть его в автомобиль через дверной проем.

Первым в Škoda Kodiaq устанавливается водительское сиденье, сразу за ним - руль: сначала устанавливается внешнее кольцо, а затем оператор добавляет центральную секцию с подушкой безопасности. Далее приходит очередь кресла пассажира и заднего ряда.

Двери

Только после того, как окончательная отделка салона завершена, кроссовер получает двери. Дверцы в комплекте со стеклом и картами подаются манипуляторами. Тогда рабочий хватается за них изнутри, будто стремясь попасть с ними в салон. На самом деле он подсоединяет электрические разъемы и фиксирует петли. Сначала устанавливают задние двери, а затем и передние.

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Авто оживает

Наконец этот Škoda Kodiaq собран, однако, чтобы покинуть завод, ему стоит пройти окончательную проверку. Чтобы это произошло, автомобиль нужно "оживить" с помощью программного обеспечения.

Работник, ответственный за этот шаг, оживляет автомобиль с помощью специального портативного устройства. Пока электроника загружается, он проверяет определенные детали в салоне, например, работоспособность солнцезащитных козырьков или бардачка. Затем он впервые заводит машину и уезжает.

Контроль качества

Покидая производственную линию, автомобиль направляется на контроль качества, где работники осматривают его своими обученными глазами в "световом туннеле", чтобы проверить, все ли в порядке.

Затем водитель-испытатель ведет автомобиль, в этом случае Škoda Kodiaq, на тестовый полигон, где он проверяет, или силовой агрегат, тормоза, элементы управления и все другие системы работают должным образом.