Как выглядит "свадьба" при производстве автомобиля: видео

Вряд ли на автомобильном заводе часто происходит настоящая свадьба. Бутылку шампанского могут распить разве что в выдающиеся моменты – в начале работы предприятия или после выпуска юбилейного авто.

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Но на самом деле это обычное явление на производственной линии. На видео показано, как в данном случае происходит “бракосочетание” Škoda Kodiaq. Называется он так потому, что двигатель, коробка передач, карданные валы и оси, топливный бак и различные другие элементы устанавливаются на автомобиль не отдельно, а все вместе. Весь монтажный комплект поступает под кузов на специальной тележке и затем поднимается вверх. Затем два блока соединяются работниками с помощью манипуляторов.

В отличие от многих других операций на современном автозаводе, “свадьба” происходит при участии людей, а не роботов. Причем этот процесс существует как для моделей с ДВС, так и для электромобилей. Для “бракосочетания” используются специальные механизмы и лифты, ведь это очень ответственный момент.

Смотрите видео брака автомобиля Škoda Kodiaq: