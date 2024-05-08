Tesla хотела изготовить все днище своего автомобиля одной литой деталью, но Reuters сообщает, что автопроизводитель отказался от этих планов.

В новом отчете Reuters говорится, что компания может отказаться от революционной технологии производства, которая когда-то была предназначена для создания электромобилей нового поколения.

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Согласно сообщению Reuters, Tesla отменила планы использовать новое поколение "gigacasting" в своих будущих продуктах. Сообщается, что компания работает над проектом формирования цельно литого днища автомобиля следующего поколения.

Это было бы существенной эволюцией текущей стратегии Tesla "gigacasting", которая используется для Model Y и Cybertruck для сборки всего днища продукта из трех больших формованных частей. Нынешний подход Tesla уже намного проще, чем традиционное производство автомобилей, которое обычно требует десятков отливок. Чтобы окончательно упростить нам придется подождать официальных комментариев.

Отказ Tesla от своих амбициозных планов происходит на фоне того, что рассматривается как масштабное изменение стратегии компании. Она сократила свою рабочую силу на 10% месяц назад, а несколько дней назад сократила всю команду Supercharger. Генеральный директор Илон Маск, похоже, устал от автомобильной промышленности и больше сосредотачивается на искусственном интеллекте и робототехнике.