Tesla хотіла виготовити все днище свого автомобіля однією литою деталлю, але Reuters повідомляє, що автовиробник відмовився від цих планів.

У новому звіті Reuters сказано, що компанія також може відмовитися від революційної технології виробництва, яка колись була призначена для створення електромобілів нового покоління.

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Згідно з повідомленням Reuters, Tesla скасувала плани використовувати нове покоління «gigacasting» у своїх майбутніх продуктах. Повідомляється, що компанія працює над проектом формування цільно литого днища автомобіля наступного покоління.

Це було б суттєвою еволюцією поточної стратегії Tesla «gigacasting», яка використовується для Model Y і Cybertruck для складання всього днища продукту з трьох великих формованих частин. Нинішній підхід Tesla вже набагато простіший, ніж традиційне виробництво автомобілів, яке зазвичай вимагає десятків відливок. Щоб остаточно спростити нам доведеться почекати офіційних коментарів.

Відмова Tesla від своїх амбітних планів відбувається на тлі того, що розглядається як масштабна зміна стратегії компанії. Вона скоротила свою робочу силу на 10% місяць тому, а кілька днів тому скоротила всю команду Supercharger. Генеральний директор Ілон Маск, схоже, втомився від автомобільної промисловості та більше зосереджується на штучному інтелекті та робототехніці.