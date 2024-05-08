Фінальна ставка аукціону Copart за Tesla Cybertruck зіграла на відмітці 141 тисячу доларів.

Перший пікап Tesla Cybertruck було продано 7 травня на страховому аукціоні Copart. За дефіцитний електричний пікап виручили 141 тисячу доларів. Виграшну ставку зробили з Каліфорнії (США).

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Tesla Cybertruck було вперше виставлено на страховому аукціоні Copart. Модний електричний пікап, який компанія Ілона Маска заборонила перепродувати, виставили на аукціон тиждень тому. В описі лота повідомлено, що ринкова ціна цього екземпляру – 180 тисяч доларів. Машина пройшла всього 34 милі (тобто 50 км), пошкоджень нема – стан “нормальний”, авто на ходу.

Автомобіль стандартний, кольору нержавіючої сталі, салон зі шкірзамінника, сірий. Зовні та всередині пошкоджень не помічено, тож чому він потрапив на аукціон Copart – невідомо. Машина продавалась з майданчика у Каліфорнії.

Продавець виставив ціну Buy Now, тобто ту, за якої він віддасть машину без торгу, на рівні 155 тисяч доларів. Однак торги зупинились на позначці 141 тисяча доларів, і зараз ця сума “на узгодженні”. Продавець може не погодитись на таку суму, і тоді торги відбудуться знову.

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