Якщо ви плануєте продати або обміняти свій автомобіль, ось кілька порад щодо підвищення вартості вашого автомобіля при перепродажі.

Найкращий спосіб зберегти цінність вашого автомобіля на ринку вживаних автомобілів — це пам’ятати про вартість перепродажу, коли ви його купуєте.

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Ми поспілкувалися з кількома дилерськими мережами та автомобільними організаціями, щоб дізнатися про способи підвищення вартості свого автомобіля.

Будьте нудним

Хоча може виникнути спокуса придбати нову машину веселого кольору чи з оригінальною обробкою салону, будьте обережні, оскільки це може знизити вартість перепродажу вашого автомобіля в майбутньому.

Практичний колір підвищує шанси швидко продати авто

«Більшість покупців вживаних автомобілів не хочуть дивних і чудових заводських варіантів, таких як червоні шкіряні сидіння або унікальні моделі автомобілів – менше покупців хочуть ці речі, тому ці автомобілі важче продати», – сказав продавець вживаних авто.

Базові кольори, такі як сріблястий, білий і чорний, як правило, швидше продаються, менше втрачають у ціні. Окремі кольори, такі як яскраво-жовтий, зелений і червоний, які за статистикою мають довший термін для продажу, а також у них менші ціни.

Toyota або позашляховик

У цьому випадку Toyota фігурує як приклад. Насправді мова йде про усі японські автомобілі, яким понад 10-15 років. Саме вони створили японським маркам імідж надійності, тому зараз такі машини продати набагато легше, ніж їх одноліток європейських брендів.

Японські автомобілі, якім більше десяти років, мають імідж надійних авто – їх простіше продати

Клас автомобіля теж має велике значення. Зараз в Україні величезний попит на рамні автомобілі – річ у тому, що дуже багато таких машин поїхали на фронт. Згодом на них був шалений попит з боку волонтерів. Отже, на ринку таких пропозицій зараз не так багато, як раніше, що впливає на ціни.

Продайте автомобіль, поки він на гарантії

Звичайно, продати автомобіль, поки він ще на гарантії, завжди вигідно. Гарантія, безумовно, має значення для дилерів, як і для покупців автомобілів.

Гарантія понад 5 років є вагомою перевагою при перепродажу авто

Обмін вашого транспортного засобу, поки на нього все ще є заводська гарантія, є гарною ідеєю. Сьогодні це трохи простіше, оскільки деякі марки та моделі пропонують дуже тривалу гарантію до семи років. Машину, яка ще на гарантії легко здати в Трейд-ін.

Не перевищуйте пробіг 100 000 км

Більшість покупців не хочуть автомобілів, яким більше п’яти років або з пробігом понад 100 000 км на одометрі. Такий автомобіль сильно втрачає у ціні, оскільки для сучасних машин пробіг понад сто тисяч є дуже суттєвим.

Вірити показникам одометра варто далеко не завжди

Водночас якщо машині вже більше 10-15 років, то показання одометра не відіграють великої ролі. Більшість покупців розуміють, що пробіг дуже легко можна відмотати. У такому випадку вирішальне значення матиме технічний стан автомобіля.

Заполіруйте кожну подряпину

Зовнішній вигляд – дуже важливий фактор для вигідного продажу автомобіля. Наявність кузовних дефектів може сильно знизити ціну автомобіля. Саме тому у більшості випадків перед продажем є сенс виконати усі кузовні роботи.

Передпродажна підготовка може суттєво вплинути на ціну угоди

Так само має значення охайність салону та багажного відділення. Витративши відносно невелику суму на хімчистку або детейлінг, можна суттєво підвищити шанси на вдалий продаж авто по гарній для продавця ціні.