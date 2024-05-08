Финальная ставка аукциона Copart за Tesla Cybertruck сыграла на отметке 141 тысячу долларов.

Первый пикап Tesla Cybertruck был продан 7 мая на страховом аукционе Copart. За дефицитный электрический пикап выручили 141 тысячу долларов. Выигрышную ставку сделали из Калифорнии (США).

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Tesla Cybertruck был впервые выставлен на страховом аукционе Copart. Модный электрический пикап, который компания Илона Маска запретила перепродавать, выставили на аукцион неделю назад. В описании лота сообщено, что рыночная цена этого экземпляра – 180 тысяч долларов. Машина прошла всего 34 мили (то есть 50 км), повреждений нет – состояние "нормальное", авто на ходу.

Автомобиль стандартный, цвета нержавеющей стали, салон из кожзаменителя, серый. Внешне и внутри повреждений не замечено, поэтому почему он попал на аукцион Copart – неизвестно. Машина продавалась с площадки в Калифорнии.

Продавец выставил цену Buy Now, то есть ту, при которой он отдаст машину без торга, на уровне 155 тысяч долларов. Однако торги остановились на отметке 141 тысяча долларов, и сейчас эта сумма "на согласовании". Продавец может не согласиться на такую сумму, и тогда торги состоятся снова.

Напомним, как увеличить цену авто при перепродаже.