Як виглядає "весілля" під час виробництва автомобіля: відео

Навряд чи на автомобільному заводі часто відбувається справжнє весілля. Пляшку шампанського можуть розпити хіба що у визначні моменти – на початку роботи підприємства чи після випуску ювілейного авто.

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Але насправді це звичайне явище на виробничій лінії. На відео показано, як в даному випадку відбувається “шлюб” Škoda Kodiaq. Називається він так тому, що двигун, коробка передач, карданні вали та осі, паливний бак та різні інші елементи встановлюються на автомобіль не окремо, а всі разом. Весь монтажний комплект надходить під кузов на спеціальному візку і потім підіймається вгору. Потім два блоки з’єднуються працівниками за допомогою маніпуляторів.

На відміну від багатьох інших операцій на сучасному автозаводі, “весілля” відбувається за участі людей, а не роботів. Причому цей процес існує як для моделей з ДВЗ, так і для електромобілів. Для “шлюбу” використовуються спеціальні механізми та ліфти, адже це дуже відповідальний момент.

Дивіться відео шлюбу автомобіля Škoda Kodiaq: