Skoda може відродити Yeti у статусі флагманської моделі

Як повідомляє Автогід, у подкасті німецького журналу Auto Motor und Sport генеральний директор Skoda Клаус Зеллмер підтвердив потенційне відродження компактного кросовера Yeti. Як відомо, Skoda активно розвиває свою присутність на індійському ринку.

Читайте також: Skoda Enyaq незабаром отримає кардинальний рестайлінг

Нещодавно компанія презентувала новий компактний кросовер Kylaq вартістю всього 8700 євро. Зеллмер заявив, що Yeti може бути відроджений й, наприклад, стати новим флагманом в модельному ряду компанії на ринку Індії, аби зміцнити позиції Skoda.

Skoda Yeti (FL)

До слова, продажі Skoda у цьому регіоні за перші дев’ять місяців 2024 року скоротилися на 30%, досягнувши лише 28 тисяч автомобілів. Для порівняння, в Європі компанія поставила 630 тисяч авто, що на 12% більше за минулорічні показники. Наразі офіційного підтвердження розробки наступника моделі немає, проте заява очільника чеського автовиробника дала автофанатам привід для спекуляцій.

Також цікаво: Як крок за кроком збирають автомобілі Skoda: відео

Оригінальний Yeti дебютував у концептуальній формі ще у 2005 році. Водночас серійний варіант представили у 2009 році. Автомобіль було побудовано на платформі RQ35, тому після переходу на нову архітектуру MQB від нього, а також його брата Roomster відмовились. Загалом модель мала успіх у світі й розійшлась тиражем в понад 680 тисяч одиниць.