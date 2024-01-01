Skoda Enyaq незабаром отримає кардинальний рестайлінг

Як повідомляє Auto Express, з моменту дебюту Enyaq у 2020 році було продано понад 200 000 екземплярів, що зробило його четвертим найбільш продаваним електромобілем у Європі. До того ж у жовтні кросовер Skoda був найпопулярнішим електромобілем на континенті.

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Тепер компанія вирішила оновити модель в середині життєвого циклу, аби надати їй новий корпоративний стиль дизайну. Зокрема, автівка отримає нову передню частину “Tech-Deck” з набагато тоншою решіткою радіатора та розділеною оптикою.

Крім того, зміни включатимуть оновлений бампер та заміна традиційної емблеми бренду на новий варіант логотипу з літер. Також відомо, що Enyaq, та його більш розкішну версію Enyaq Coupé, очікує оновлення електромоторів, матеріалів інтер’єру та програмного забезпечення.

Керівник продажів і маркетингу Skoda Мартін Ян сказав журналістам Auto Express наступне: “Коли пару років тому було представлено Enyaq, більшість наших клієнтів були більш традиційними. Зараз ми переходимо до більш прогресивних клієнтів, які нам потрібні для цього нового етапу та нового дизайну автомобіля”.

Він також підтвердив, що у 2026 році дебютує повністю нова модель – Skoda Epiq. Концептуальний варіант був представлений на початку цього року й очікується, що серійна версія має бути дуже близькою до неї. За чутками, новинка коштуватиме близько 25 000 євро.

Окрім цього, до кінця 2026 або на початку 2027 року, повинен був бути представлений семимісний флагманський електричний позашляховик Skoda. Дизайн базуватиметься на концепції Vision 7S 2022 року, яка познайомила нас із філософією «Modern Solid» і попередньо представила майбутнього конкурента Peugeot E-5008. Однак, назва цієї моделі все ще тримається в таємниці.

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Нарешті, Skoda все ще працює над повністю електричним універсалом, який при довжині 4,6 метра буде служити альтернативою Octavia Estate. Однак, очікувати дану модель варто вже у 2027, або, можливо, у 2028 році.