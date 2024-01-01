Skoda Enyaq вскоре получит кардинальный рестайлинг

Как сообщает Auto Express, с момента дебюта Enyaq в 2020 году было продано более 200 000 экземпляров, что сделало его четвертым самым продаваемым электромобилем в Европе. К тому же в октябре кроссовер Skoda был самым популярным электромобилем на континенте.

Читайте также: Тест-драйв Skoda Enyaq Coupé iV vRS: электромобиль без компромиссов

Теперь компания решила обновить модель в середине жизненного цикла, чтобы предоставить ей новый корпоративный стиль дизайна. В частности, автомобиль получит новую переднюю часть “Tech-Deck” с гораздо более тонкой решеткой радиатора и разделенной оптикой.

Кроме того, изменения будут включать обновленный бампер и замена традиционной эмблемы бренда на новый вариант логотипа из букв. Также известно, что Enyaq, и его более роскошную версию Enyaq Coupé, ожидает обновление электромоторов, материалов интерьера и программного обеспечения.

Руководитель продаж и маркетинга Skoda Мартин Ян сказал журналистам Auto Express следующее: “Когда пару лет назад был представлен Enyaq, большинство наших клиентов были более традиционными. Сейчас мы переходим к более прогрессивным клиентам, которые нам нужны для этого нового этапа и нового дизайна автомобиля”.

Он также подтвердил, что в 2026 году дебютирует полностью новая модель – Skoda Epiq. Концептуальный вариант был представлен в начале этого года и ожидается, что серийная версия должна быть очень близкой к ней. По слухам, новинка будет стоить около 25 000 евро.

Кроме этого, до конца 2026 или в начале 2027 года, должен был быть представлен семиместный флагманский электрический внедорожник Skoda. Дизайн будет базироваться на концепции Vision 7S 2022 года, которая познакомила нас с философией "Modern Solid" и предварительно представила будущего конкурента Peugeot E-5008. Однако, название этой модели все еще держится в тайне.

Также интересно: Как шаг за шагом собирают автомобили Skoda: видео

Наконец, Skoda все еще работает над полностью электрическим универсалом, который при длине 4,6 метра будет служить альтернативой Octavia Estate. Однако, ожидать данную модель стоит уже в 2027, или, возможно, в 2028 году.