Skoda может возродить Yeti в статусе флагманской модели

Как сообщает Автогид, в подкасте немецкого журнала Auto Motor und Sport генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер подтвердил потенциальное возрождение компактного кроссовера Yeti. Как известно, Skoda активно развивает свое присутствие на индийском рынке.

Читайте также: Skoda Enyaq вскоре получит кардинальный рестайлинг

Недавно компания презентовала новый компактный кроссовер Kylaq стоимостью всего 8700 евро. Зеллмер заявил, что Yeti может быть возрожден и, например, стать новым флагманом в модельном ряду компании на рынке Индии, чтобы укрепить позиции Skoda.

Skoda Yeti (FL)

К слову, продажи Skoda в этом регионе за первые девять месяцев 2024 года сократились на 30%, достигнув лишь 28 тысяч автомобилей. Для сравнения, в Европе компания поставила 630 тысяч авто, что на 12% больше прошлогодних показателей. Сейчас официального подтверждения разработки преемника модели нет, однако заявление главы чешского автопроизводителя дало автофанатам повод для спекуляций.

Также интересно: Как шаг за шагом собирают автомобили Skoda: видео

Оригинальный Yeti дебютировал в концептуальной форме еще в 2005 году. В то же время серийный вариант представили в 2009 году. Автомобиль был построен на платформе RQ35, поэтому после перехода на новую архитектуру MQB от него, а также его брата Roomster отказались. В целом модель имела успех в мире и разошлась тиражом в более 680 тысяч единиц.