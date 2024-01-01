Официально представлено новое семейство Škoda Enyaq

Škoda Enyaq дебютировал в 2020 году, как первая модель бренда на основе электрической платформы MEB. С тех пор Enyaq стал одним из бестселлеров компании – всего было продано более 250 тысяч экземпляров, в том числе, 75 000 из них продали в 2024 году.

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Чешский автопроизводитель обновил модель в середине ее жизненного цикла, чтобы сделать ее еще более привлекательной. Независимо от типа кузова, новинка доступна в трех версиях: Enyaq 60, Enyaq 85 и Enyaq 85x. Базовый вариант оснащения доступен с литий-ионной батареей емкостью 63 кВт-ч и электродвигателем на задней оси мощностью 150 кВт (203 л.с.) и 310 Нм крутящего момента.

В таком исполнении Enyaq может преодолеть до 430 км, а Enyaq Coupé до 440 километров. Батарея поддерживает максимальную мощность зарядки до 165 кВт, чего достаточно, чтобы зарядить ее с 10 до 80% всего за 24 минуты. Максимальная скорость модели начального уровня ограничена на отметке 160 км/ч, а до первой сотни она разгоняется за 8,1 секунды.

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Вариант Enyaq 85 также имеет задний привод, но поставляется с большей литий-ионной батареей емкостью 82 кВт-ч. Его двигатель выдает мощность 210 кВт (285 л.с.) и максимальный крутящий момент в 545 Нм. Enyaq 85x также поставляется с большей батареей, но имеет второй асинхронный электродвигатель на передней оси, обеспечивающий полный привод.

Škoda говорит, что эта система непрерывно регулирует мощность, передаваемую на передние колеса, уменьшая потребление энергии и одновременно повышая курсовую устойчивость. Обе версии развивают максимальную скорость 180 км/ч и достигают 100 км/ч всего за 6,7 секунды. Максимальная мощность зарядки, которую принимает их батарея, составляет 175 кВт. Благодаря этому аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% за 28 минут.

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В то же время в версии Enyaq 85 запас хода составляет 580 и 590 километров для Enyaq Coupé, а полноприводный Enyaq 85x может преодолеть на одном заряде до 540 и 550 километров соответственно. Лучшая энергоэффективность Enyaq Coupé объясняется лучшим аэродинамическим коэффициентом лобового сопротивления в классе, что составляет 0,225.

Узнать новинку от Škoda можно по характерной передней части Tech-Deck Face с яркой световой полосой, тонкой фальш-решеткой радиатора и обновленным логотипом бренда, что теперь состоит исключительно из букв на капоте. Кроме того, автомобиль будет предлагаться с широкой вариацией колесных дисков в размерах от 19 до 21 дюйма, а также в уникальном цвете Olibo Green.

Версии Sportline созданы, чтобы подчеркнуть спортивную эстетику модели и будут отличаться затемненными элементами дизайна, в частности черным покрытием на переднем спойлере, отделке боковых окон и рейлингах на крыше версии SUV, а также крышки наружных зеркал в черном металлическом цвете и темными логотипами. Также они получат матричную оптику и фонари и массаж водительского сиденья в стандартном перечне оснащения.

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Интерьер нового Škoda Enyaq предлагает достаточно пространства для комфортного размещения водителя и пассажиров, благодаря продуманным функциям эргономики. Основное внимание привлекают 5-дюймовая цифровая панель приборов, 13-дюймовый центральный дисплей и обновленный руль. Кроме того, в стандартное оснащение теперь входят такие опции, как KESSY Advanced с системой Open On Approach и Walk Away Locking, а также подогрев передних сидений, 3-зонный климат-контроль и фаркоп для всех моделей.

Также есть четыре дополнительных пакета оснащения: Clever, Plus, Advanced и Maxx. Они дополняются рядом отдельных опций, таких как панорамный люк, проекционный дисплей, тепловой насос и зимний пакет с подогревом лобового стекла и функцией подогрева для двух крайних задних сидений. Однако и это еще не все. Дизайнеры Škoda пошли дальше и создали 6 вариантов дизайна салона.

Все они предлагают обивку из переработанных экологически чистых материалов и имеют фирменные опции Simply Clever, включающие устойчивый скребок для льда с измерителем глубины протектора шины, встроенным в дверную панель багажника, скрытый зонтик в отделении двери водителя и карманы для мобильных телефонов на спинках передних сидений.

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Багажное отделение Enyaq предлагает большой объем от 585 до 1710 литров в Enyaq и от 570 до 1610 литров в Enyaq Coupé. Электромобиль будет доступен для заказа в Европе начиная с 9 января по стартовой цене от 44 тысяч евро.