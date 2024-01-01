Визначено найкращі сімейні автомобілі: рейтинг

Гарний сімейний автомобіль має відповідати базовим вимогам практичності та комфорту й також повинен бути безпечним та технологічним. З огляду на це, журналісти Autocar створили власний перелік найкращих автомобілів для сім’ї.

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Водночас редакція Авто 24 обрала серед них п’ятірку найкращих моделей, що офіційно представлені на ринку України.

ДТП - неприємний момент, тож автовласник прагне швидше про нього забути та відремонтувати своє авто. Якщо воно застраховане у Страховій компанії ARX, рішення про відшкодування ухвалюється в найкоротші терміни, а кошти на ремонт йдуть одразу на СТО, яке відновлює машину до первісного стану без жодних зусиль з боку автовласника. Рекламна інформація

5 місце – Kia Sorento

Kia Sorento стане чудовим варіантом для тих, хто шукає великий технологічний семимісний автомобіль. На українському ринку модель пропонується з 2,2-літровим дизельним двигуном в парі з 8-ступеневою АКПП з подвійним зчепленням та стандартною системою повного приводу. Така комбінація забезпечує непогану керованість, динаміку та комфорт під час довгих поїздок.

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4 місце – Škoda Octavia Combi

Нова Škoda Octavia Combi є одним з найбільш практичних автомобілів у своєму класі. Просторий багажник в 640 літрів дозволить перевозити не лише декілька великих валіз, а й інші корисні в далекій подорожі речі. Лінійка двигунів також досить широка й налічує бензинові, гібридну та дизельну версії.

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3 місце – Škoda Kodiaq

Водночас Škoda Kodiaq є відмінним варіантом для тих, хто шукає п’ятимісний автомобіль з високим кліренсом. Покупці зможуть обирати серед 2,0-літрових бензинових та дизельних двигунів. Модель має чудовий дисплей інформаційно-розважальної системи, просторий 910-літровий багажник та просторий салон.

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2 місце – Volkswagen Golf

Volkswagen Golf є справжнім бестселером незалежно від покоління, тому підійде для людей, які шукають компактний, проте просторий автомобіль для переважно міського циклу їзди. Автівка має привабливий дизайн й попри довжину всього в 4282 мм від бампера до бампера пропонує значно більше комфорту та місця для пасажирів, порівняно з конкурентами.

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1 місце – BMW 3 Series Touring

Універсал BMW 3 серії Touring — це те, що варто взяти, якщо ви твердо переконані, що сімейне життя та насолода від водіння не повинні бути взаємовиключними. Навіть базова версія 320i забезпечує відчуття зворотного зв’язку та контролю, що зробить рутинну поїздку менш клопітною.