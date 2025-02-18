В Китае вскоре начнутся продажи нового электрокроссовера Honda S7

Как сообщает CarNewsChina, Honda обнародовала свою стратегию в отношении электромобилей в апреле прошлого года в рамках серии Ye, объявив о планах выпустить шесть моделей до 2027 года. Автопроизводитель презентовал только три из этих моделей: Ye S7, Ye P7 и Ye GT concept.

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S7 и P7 – это почти идентичные автомобили. Основное отличие заключается в том, что S7 производится совместным предприятием Dongfeng, а P7 - совместным предприятием GAC. “Ye” с китайского означает “сиять блестяще”, однако в последнее время Honda отказалась от этого названия. Однако, официальное название будет объявлено во время презентации.

В сеть уже попали нормативные документы с характеристиками нового Honda S7. Размеры электромобиля составят 4750/1930/1625 мм в длину, ширину и высотку соответственно, а колесная база - 2930 мм. Снаряженная масса 2305 килограммов.

Кроссовер будет иметь батарею емкостью 89,8 кВт-ч от CATL, что обеспечивает запас хода в 620 километров. Мощность будет поступать от двух электромоторов на 150 кВт впереди и 200 кВт сзади. Комбинированная общая мощность составит 469 лошадиных сил. Впоследствии дебютирует версия с электромотором на задней оси мощностью 200 кВт.

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Сообщается, что компания Honda использует программное обеспечение Huawei для системы помощи водителю. Инсайдеры отмечают, что японские инвесторы не были довольны усовершенствованной системой помощи водителю Honda (ADAS), поэтому дебют модели был перенесен на 1 квартал 2025 года.