В Китаї незабаром почнуться продажі нового електрокросовера Honda S7

Як повідомляє CarNewsChina, Honda оприлюднила свою стратегію щодо електромобілів у квітні минулого року в рамках серії Ye, оголосивши про плани випустити шість моделей до 2027 року. Автовиробник презентував лише три з цих моделей: Ye S7, Ye P7 і Ye GT concept.

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S7 і P7 – це майже ідентичні автомобілі. Основна відмінність полягає в тому, що S7 виробляється спільним підприємством Dongfeng, а P7 — спільним підприємством GAC. “Ye” з китайської означає “сяяти блискуче”, проте останнім часом Honda відмовилась від цієї назви. Однак, офіційна назва буде оголошена під час презентації.

В мережу вже потрапили нормативні документи з характеристиками нового Honda S7. Розміри електромобіля становитимуть 4750/1930/1625 мм у довжину, ширину та висотку відповідно, а колісна база — 2930 мм. Споряджена маса 2305 кілограмів.

Кросовер матиме батарею ємністю 89,8 кВт-год від CATL, що забезпечує запас ходу в 620 кілометрів. Потужність надходитиме від двох електромоторів на 150 кВт попереду та 200 кВт позаду. Комбінована загальна потужність становитиме 469 кінських сил. Згодо дебютує версія з електромотором на задній осі потужністю 200 кВт.

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Повідомляється, що компанія Honda використає програмне забезпечення Huawei для системи допомоги водієві. Інсайдери зазначають, що японські інвестори не були задоволені вдосконаленою системою допомоги водієві Honda (ADAS), тому дебют моделі було перенесено на 1 квартал 2025 року.