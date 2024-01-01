Honda та GM припиняють співробітництво у галузі водневих елементів

Honda оголосила про свою майбутню систему паливних елементів, яка забезпечує вдвічі більшу довговічність і втричі більшу щільність енергії при вдвічі меншій вартості, ніж нинішня система, яка розроблена спільно з GM і виготовляється в США, пише УкрАвтопром.

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Загальна вихідна потужність нової системи складає 150 кВт.

Зараз виробництво паливних елементів відбувається на СП GM-Honda в штаті Мічиган. Але вже у 2028 р. Honda почне виробництво нової власної системи на паливних елементах на новому заводі в Японії.