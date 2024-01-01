Honda и GM прекращают сотрудничество в области водородных элементов

Honda объявила о своей будущей системе топливных элементов, которая обеспечивает вдвое большую долговечность и втрое большую плотность энергии при вдвое меньшей стоимости, чем нынешняя система, которая разработана совместно с GM и изготавливается в США, пишет УкрАвтопром.

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Общая выходная мощность новой системы составляет 150 кВт.

Сейчас производство топливных элементов происходит на СП GM-Honda в штате Мичиган. Но уже в 2028 г. Honda начнет производство новой собственной системы на топливных элементах на новом заводе в Японии.