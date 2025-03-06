Новый электрокроссовер от Honda получил ценник в более 35 000 долларов

Новая модель сначала была представлена в Китае под маркой Ye, однако, со временем японский автопроизводитель отказался от этого нейминга. В результате автомобиль поступил на китайский рынок под названием Honda S7.

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Как отмечает CarNewsChina, эта модель направлена на увеличение объема продаж Honda в регионе, поэтому компания возлагает на нее большие надежды. Узнать новинку можно по уникальному стилю с Y-образными фарами с тонкой световой полосой на переднем бампере.

Также кроссовер имеет скрытые дверные ручки, стремительную линию крыши и камеры бокового обзора вместо традиционных зеркал. Задняя часть отличается наличием большого спойлера и вертикальными фонарями. Габариты модели в 4750/1930/1625 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой в 2930 мм, делают ее прямым конкурентом Tesla Model Y.

Объем багажного отделения Honda S7 составляет 471 литр. Кроссовер начального уровня оснащен 19-дюймовыми колесами, а флагманскую версию – 21-дюймовыми. В салоне автомобиль имеет большой 24-дюймовый экран с вертикальной ориентацией и 9,9-дюймовую цифровую панель приборов.

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Однако, главной уникальностью автомобиля является проекционный дисплей дополненной реальности с диагональю в 41,9 дюйма. Другие флагманские опции включают подогрев сидений и руля, аудиосистема с 8 динамиками, или с 16 динамиками Bose в топовой комплектации.

Заднеприводная Honda S7 оснащена единственным электродвигателем на задней оси с максимальной мощностью 200 кВт (268 л.с.) и 420 Нм крутящего момента. Этот электромотор питается от трехкомпонентной батареи NMC емкостью 89,8 кВт-ч. В таком исполнении кроссовер имеет запас хода по CLTC в 650 километров.

Флагманская полноприводная версия имеет общую мощность в 350 кВт (469 л.с.) и 770 Нм, чего достаточно, чтобы кроссовер разогнался до первой сотни всего за 4,6 секунды. Батарея осталась неизменной и обеспечивает до 620 км за CLTC. Ее можно зарядить до 80% за 36 минут.

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Напоследок для безопасности пассажиров предусмотрено 11 подушек безопасности. Honda S7 поступила на рынок Китая в двух комплектациях. Его начальная версия с задним приводом стоит 259 900 юаней (35 840 долларов). Модель с полным приводом в верхней комплектации стоит 309 900 юаней ($42 740).