Honda показала салон нового Prelude

Как отмечает Carscoops, гибридное купе поступит к дилерам в Японии, Европе и США позже в этом году. Новинка является спортивной альтернативой существующим моделям Honda. На официальных фото его интерьера заметно, что Prelude позаимствовал несколько компонентов интерьера у своих братьев по платформе - Honda Civic и Acura Integra, но он также имеет несколько собственных деталей дизайна.

Читайте также: Honda поделилась официальными изображениями нового Prelude

В частности, купе имеет уникальную цифровую панель приборов с иной графикой. Центральная консоль выше той, что устанавливается в Civic, а также имеет новый селектор КПП. Кроме того, рядом с ним расположена новая кнопка S+Shift.

Ее активация имитирует звуковые эффекты и переключение передач, как на классических автомобилях с ДВС. Центральный дисплей мультимедиа выглядит довольно знакомо. Передние сиденья с интегрированными подголовниками придают салону Prelude большей индивидуальности и спортивного шарма.

Также интересно: Новый электрокроссовер Honda получил ценник в более 35 тысяч долларов

Интересно, что Honda говорит, что сиденья водителя и пассажира существенно отличаются. Водительское сиденье создано для фиксации тела, предоставляя приоритет боковой поддержке во время более оживленной езды. В то же время пассажирское сиденье разработано для комфорта с более мягкими контурами и мягкими набивками.