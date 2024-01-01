Nissan готує компактну модель на базі Renault Twingo

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Renault Twingo E-Tech
Renault і Nissan оголосили про серію “стратегічних проєктів. Обидва члени альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi оголосили, що з 2026 року японський автовиробник поповнить свій модельний ряд новим електромобілем, що буде близьким родичем Renault Twingo.
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Наразі про цю новинку мало що відомо, однак електричний Twingo запустять в серію наступного року й він буде коштувати менше ніж 20 000 євро. За чутками, модель матиме 7-дюймову цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.
Також компанії повідомили, що Renault планує придбати 51% акцій Renault Nissan Automotive India Private Ltd, якими зараз володіє Nissan. Очікується, що ця трансакція буде завершена пізніше цього року, і Renault розглядає цей крок як ключову можливість для розширення свого міжнародного бізнесу.
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За планом, чотири нові моделі будуть виготовлені на заводі в Ченнаї, однак виробництво поточних автівок бренду Nissan буде збережено. Крім того, повідомляється, що компанія Nissan звільняється від свого зобов’язання інвестувати в Ampere.
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Про інвестиції було оголошено в липні 2023 року, і Nissan мав би витратити понад 600 мільйонів євро. Також Renault і Nissan внесли зміни до своєї угоди про альянс, щоб забезпечити більшу гнучкість перехресного володіння акціями.
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Зокрема, мінімальний поріг володіння акцією буде знижено з 15% до 10%. Carscoops зазначає, що ця зміна може дозволити Nissan продати частину свого пакету акцій Renault, щоб зібрати кошти для реструктуризації.