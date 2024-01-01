Nissan готує компактну модель на базі Renault Twingo

Renault і Nissan оголосили про серію “стратегічних проєктів. Обидва члени альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi оголосили, що з 2026 року японський автовиробник поповнить свій модельний ряд новим електромобілем, що буде близьким родичем Renault Twingo.

Читайте також: Яким буде новий електричний Nissan Juke: подробиці

Наразі про цю новинку мало що відомо, однак електричний Twingo запустять в серію наступного року й він буде коштувати менше ніж 20 000 євро. За чутками, модель матиме 7-дюймову цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи.

Також компанії повідомили, що Renault планує придбати 51% акцій Renault Nissan Automotive India Private Ltd, якими зараз володіє Nissan. Очікується, що ця трансакція буде завершена пізніше цього року, і Renault розглядає цей крок як ключову можливість для розширення свого міжнародного бізнесу.

Також цікаво: Новий Nissan Micra буде братом Renault 5

За планом, чотири нові моделі будуть виготовлені на заводі в Ченнаї, однак виробництво поточних автівок бренду Nissan буде збережено. Крім того, повідомляється, що компанія Nissan звільняється від свого зобов’язання інвестувати в Ampere.

Тизер нового кросовера Nissan, що збиратимуть на заводі в Ченнаї

Про інвестиції було оголошено в липні 2023 року, і Nissan мав би витратити понад 600 мільйонів євро. Також Renault і Nissan внесли зміни до своєї угоди про альянс, щоб забезпечити більшу гнучкість перехресного володіння акціями.

Читайте також: Nissan показав новий Leaf: тепер це електрокросовер з запасом ходу 920 кілометрів

Зокрема, мінімальний поріг володіння акцією буде знижено з 15% до 10%. Carscoops зазначає, що ця зміна може дозволити Nissan продати частину свого пакету акцій Renault, щоб зібрати кошти для реструктуризації.