Nissan готовит компактную модель на базе Renault Twingo

Renault и Nissan объявили о серии “стратегических проектов. Оба члена альянса Renault–Nissan–Mitsubishi объявили, что с 2026 года японский автопроизводитель пополнит свой модельный ряд новым электромобилем, который будет близким родственником Renault Twingo.

Читайте также: Каким будет новый электрический Nissan Juke: подробности

Сейчас об этой новинке мало что известно, однако электрический Twingo запустят в серию в следующем году и он будет стоить менее 20 000 евро. По слухам, модель будет иметь 7-дюймовую цифровую панель приборов и 10,1-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Также компании сообщили, что Renault планирует приобрести 51% акций Renault Nissan Automotive India Private Ltd, которыми сейчас владеет Nissan. Ожидается, что эта трансакция будет завершена позже в этом году, и Renault рассматривает этот шаг как ключевую возможность для расширения своего международного бизнеса.

Также интересно: Новый Nissan Micra будет братом Renault 5

По плану, четыре новые модели будут изготовлены на заводе в Ченнае, однако производство текущих автомобилей бренда Nissan будет сохранено. Кроме того, сообщается, что компания Nissan освобождается от своего обязательства инвестировать в Ampere.

Тизер нового кроссовера Nissan, который будут собирать на заводе в Ченнае

Об инвестициях было объявлено в июле 2023 года, и Nissan должен был бы потратить более 600 миллионов евро. Также Renault и Nissan внесли изменения в свое соглашение об альянсе, чтобы обеспечить большую гибкость перекрестного владения акциями.

Читайте также: Nissan показал новый Leaf: теперь это электрокроссовер с запасом хода 920 километров

В частности, минимальный порог владения акцией будет снижен с 15% до 10%. Carscoops отмечает, что это изменение может позволить Nissan продать часть своего пакета акций Renault, чтобы собрать средства для реструктуризации.