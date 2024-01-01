Новый Nissan Micra будет братом Renault 5

Nissan Micra 5-го поколения является третьей моделью в линейке новых электромобилей вместе с Leaf и Juke EV, которые будут выпущены до конца 2026 года в Европе. Как сообщает Autocar, первые изображения Micra раскрывают, что серийная версия сохранила дизайнерские элементы автоспортивной концепции 20-23.

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Кроме того, новая Micra имеет дизайнерские нотки Micra поколения K12 2002 года, в частности круглые передние и задние фонари. Главный дизайнер Nissan, Альфонсо Альбайса, сказал, что модель была разработана вместе с Renault 5 с самого начала.

Nissan подтвердил, что Micra будет предлагаться с батареями емкостью 40 кВт-ч и 52 кВт-ч, причем последняя обеспечит максимальный запас хода более 400 километров, но японский автопроизводитель не раскрыл данных о мощности. Сейчас Renault 5 доступен в вариантах на 118 и 148 лошадиных сил.

Франсуа Бейли, руководитель европейской продуктовой линейки Nissan также отказался комментировать начальную стоимость электромобиля, однако подтвердил, что новинка будет моделью начального уровня.

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Он добавил: “То, что сейчас ограничивает использование электромобилей, так это доступность. Цена транзакции по сравнению с поступлениями домохозяйств движется в неправильном направлении. Нам нужно вернуться к тому, чтобы люди могли позволить себе эти автомобили, и вот здесь появляется Micra”.