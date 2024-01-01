Новий Nissan Micra буде братом Renault 5

Nissan Micra 5-го покоління є третьою моделлю в лінійці нових електромобілів разом з Leaf та Juke EV, які будуть випущені до кінця 2026 року в Європі. Як повідомляє Autocar, перші зображення Micra розкривають, що серійна версія зберегла дизайнерські елементи автоспортивної концепції 20-23.

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Крім того, нова Micra має дизайнерські нотки Micra покоління K12 2002 року, зокрема круглі передні та задні ліхтарі. Головний дизайнер Nissan, Альфонсо Альбайса, сказав, що модель була розроблена разом з Renault 5 з самого початку.

Nissan підтвердив, що Micra буде пропонуватися з батареями ємністю 40 кВт-год і 52 кВт-год, причому остання забезпечить максимальний запас ходу понад 400 кілометрів, але японський автовиробник не розкрив даних про потужність. Наразі Renault 5 доступний у варіантах на 118 й 148 кінських сил.

Франсуа Бейлі, керівник європейської продуктової лінійки Nissan також відмовився коментувати початкову вартість електромобіля, проте підтвердив, що новинка буде моделлю початкового рівня.

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Він додав: “Те, що зараз обмежує використання електромобілів, так це доступність. Ціна транзакції порівняно з надходженнями домогосподарств рухається в неправильному напрямку. Нам потрібно повернутися до того, щоб люди могли дозволити собі ці автомобілі, і ось тут з’являється Micra”.