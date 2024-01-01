Каким будет новый электрический Nissan Juke: подробности

Японский автопроизводитель не раскрыл внешность будущей модели, а лишь предоставил несколько тизеров. На них новый электрический Juke расположен позади представленных Leaf и Micra. Эти модели станут основополагающими в новой европейской электрической линейке японского автопроизводителя, что дебютирует уже в следующем году.

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Собирать их будут на заводе в Сандерленде, что в Великобритании. Компания также отметила, что впоследствии к ним присоединится электрический Qashqai следующего поколения. Как отмечает Autocar, Nissan ранее заявлял, что стремится, чтобы Juke EV стоил примерно так же, как текущий бензиновый Juke, хотя автопроизводитель признал, что это проблематично воплотить в жизнь.

Автопроизводитель не раскрыл технических характеристики будущей модели, хотя известно, что все три новинки построены на новой архитектуре CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Какой именно запас хода будет иметь Juke EV пока неизвестно. К слову, новый Leaf, с которым он тесно связан, предложит максимальный запас хода до 920 километров.

Однако, руководитель отдела исследований и разработок Nissan Europe Дэвид Мосс ранее заявил, что новые модели сохранят различные характеры, отметив, что они будут иметь разную колесную базу.

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“С увеличением размера автомобиля вы меняете его ходовые характеристики и управляемость, или если он находится в другом сегменте, вы можете изменить подвеску. Красота разработки трех электромобилей одновременно заключается в том, что первое, на что вы можете обратить внимание, это "где мы хотим их объединить, а где нет?" Все это базируется на ожиданиях и ценностях клиентов”, — сказал он журналистам.