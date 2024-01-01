Яким буде новий електричний Nissan Juke: подробиці

Японський автовиробник не розкрив зовнішність майбутньої моделі, а лише надав декілька тизерів. На них новий електричний Juke розташований позаду представлених Leaf та Micra. Ці моделі стануть основоположними в новій європейській електричній лінійці японського автовиробника, що дебютує вже наступного року.

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Збиратимуть їх на заводі в Сандерленді, що у Великій Британії. Компанія також зазначила, що згодом до них доєднається електричний Qashqai наступного покоління.

Як зазначає Autocar, Nissan раніше заявляв, що прагне, щоб Juke EV коштував приблизно так само, як поточний бензиновий Juke, хоча автовиробник визнав, що це проблематично втілити в життя.

Автовиробник не розкрив технічних характеристик майбутньої моделі, хоча відомо, що всі три новинки побудовані на новій архітектурі CMF-EV альянсу Renault -Nissan-Mitsubishi. Який саме запас ходу матиме Juke EV, наразі невідомо. До слова, новий Leaf, з яким він тісно пов’язаний, запропонує максимальний запас ходу до 920 кілометрів.

Проте, керівник відділу досліджень і розробок Nissan Europe Девід Мосс раніше заявив, що нові моделі збережуть різні характери, зазначивши, що вони матимуть різну колісну базу.

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“Зі збільшенням розміру автомобіля ви змінюєте його ходові характеристики та керованість, або якщо він знаходиться в іншому сегменті, ви можете змінити підвіску. Краса розробки трьох електромобілів одночасно полягає в тому, що перше, на що ви можете звернути увагу, це "де ми хочемо їх об'єднати, а де ні?" Все це базується на очікуваннях і цінностях клієнтів”, — сказав він журналістам.