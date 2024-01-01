Nissan презентовал первый плагин-гибридный пикап Frontier Pro: что это за авто

Как рассказывает Carscoops, над разработкой модели работали специалисты совместного предприятия Zhengzhou Nissan (ZNA). Новый Nissan Frontier Pro имеет общую платформу с Dongfeng Z9. Внешность пикапа довольно самобытная и существенно отличается от других моделей японского автопроизводителя.

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В частности, передняя часть имеет уникальную графику фар, эмблему Nissan с подсветкой и фактурный бампер. Кузов авто имеет массивную пластиковую защиту, а на дверях багажника установлен набор дополнительных горизонтальных светодиодов, которые дополняют дизайн.

Интерьер также позаимствовали от Dongfeng Z9. Приборная панель выглядит довольно общей, сочетая 14,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с 10-дюймовой цифровой приборной панелью и двухспицевым рулем.

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Опционально доступны передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, есть электронная выдвижная крышка для багажного отсека. Силовая установка Nissan Frontier Pro состоит из 1,5-литрового четырехцилиндрового турбомотора и электродвигателя, встроенного в трансмиссию. Общая мощность системы составляет 408 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Сообщается, что грузовик стандартно оснащен интеллектуальной системой полного привода с электромеханической блокировкой заднего дифференциала, а также имеет 4 режима движения: гибридный, электрический, производительный и для езды по снегу.

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Nissan утверждает, что Frontier Pro будет иметь запас хода до 135 км только на электротяге, а батарея, емкость которой не раскрывается, поддерживает функцию V2L. Производство Nissan Frontier Pro должно начаться в Китае позже в этом году. Хотя модель со временем будет доступна на других мировых рынках, Nissan еще не раскрыл, на каких именно.