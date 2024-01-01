Популярный в Украине Nissan Rogue продается в США за $2500

Nissan Rogue (близнец европейского X-Trail) всегда был бюджетным кроссовером, и это одна из главных причин его популярности. Однако сейчас она снизилась до минимума.

Уже четвертый месяц подряд финальная цена Nissan Rogue 2016-2020 годов выпуска на страховых аукционах США держится в пределах 2500 – 2600 долларов, сообщает сервис статистики аукционов AutoAstat.

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Два года назад Nissan Rogue 2016-2020 годов торговался в пределах 4 тысяч долларов, затем цена упала до 3000 – 3200 долларов США. А в начале 2025 года его уже можно купить за $2500. Причем самая низкая цена фиксируется в штате Вермонт, что вблизи Нью-Йорка и северных портов США. В то же время в южных Флориде и Техасе эти кроссоверы продаются несколько дороже.

График цен на Nissan Rogue 2016-2020 годов. Источник: AutoAstat

Размещение аукциона, где стоит выигрывать бюджетные авто, очень важны. Ведь доставка в порт с континентальной Америки может обойтись более чем в тысячу долларов. Это уменьшит всю выгоду от дешевого авто при перевозке в Украину. Ведь нужно еще заплатить за переезд в контейнере морем, доставку из европейского порта в Украину. Да и о растаможке не стоит забывать.

Весомая причина популярности Nissan Rogue 2016-2020 годов – простой атмосферный двигатель, на который легко устанавливается ГБО. Ну а основным недостатком считают наличие вариатора, но это уже для тех, кто сильно разбирается в технике.

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Rogue 2016 года – обновленная версия модели 2014 года. У него больше систем безопасности (таких как обнаружение пешеходов, предупреждение о перекрестном движении сзади, предупреждение о выезде из полосы движения и предотвращения выезда из полосы движения, экстренного торможения вперед).

Самая выразительная внешняя разница во внешности – спереди, где решетка радиатора получила две большие хромированные полосы и обновленный бампер.

Пятиместный салон Rogue 2016 года имел ориентированную на водителя панель приборов. Из списка опций вычеркнули семиместный салон. Сзади было место для троих на раскладной скамейке.

Rogue был доступен с системой переднего или полного привода на выбор. Он оснащался либо 2,5-литровым агрегатом, или 2,0-литровой гибридной системой. Обе версии работали в паре с трансмиссией X-Tronic CVT.