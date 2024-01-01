Популярний в Україні Nissan Rogue продається у США за $2500

Nissan Rogue (близнюк європейського X-Trail) завжди був бюджетним кросовером, і це одна з головних причин його популярності. Однак зараз вона знизилась до мінімуму.

Вже четвертий місяць підряд фінальна ціна Nissan Rogue 2016-2020 років випуску на страхових аукціонах США тримається в межах 2500 – 2600 доларів, повідомляє сервіс статистики аукціонів AutoAstat.

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Два роки тому Nissan Rogue 2016-2020 років торгувався в межах 4 тисяч доларів, потім ціна впала до 3000 – 3200 доларів США. А на початку 2025 його вже можна купити за $ 2500. Причому найнижча ціна фіксується у штаті Вермонт, що поблизу Нью-Йорка та північних портів США. Водночас в південних Флориді та Техасі ці кросовери продаються дещо дорожче.

Графік цін на Nissan Rogue 2016-2020 років. Джерело: AutoAstat

Розміщення аукціону, де варто вигравати бюджетні авто, дуже важливі. Адже доставка до порту з континентальної Америки може обійтися у понад тисячу доларів. Це зменшить усю вигоду від дешевого авто під час перевезення в Україну. Адже потрібно ще заплатити за переїзд в контейнері морем, доставку з європейського порту в Україну. Так й про розмитнення не варто забувати.

Вагома причина популярності Nissan Rogue 2016-2020 років – простий атмосферний двигун, на який легко встановлюється ГБО. Ну а основним недоліком вважають наявність варіатора, але це вже для тих, хто сильно розбирається у техніці.

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Rogue 2016 року – оновлена версія моделі 2014 року. У нього більше систем безпеки (таких як виявлення пішоходів, попередження про перехресний рух ззаду, попередження про виїзд зі смуги руху та запобігання виїзду зі смуги руху, екстреного гальмування вперед).

Найразючіша зовнішня різниця у зовнішності – спереду, де решітка радіатора отримала дві великі хромовані смуги та оновлений бампер.

П'ятимісний салон Rogue 2016 року мав орієнтовану на водія панель приладів. Зі списку опцій викреслили семимісний салон. Ззаду було місце для трьох на розкладній лавці.

Rogue був доступний з системою переднього або повного приводу на вибір. Він оснащувався або 2,5-літровим агрегатом, або 2,0-літровою гібридною системою. Обидві версії працювали в парі з трансмісією X-Tronic CVT.