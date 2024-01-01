Nissan презентував перший плагін-гібридний пікап Frontier Pro: що це за авто

Як розповідає Carscoops, над розробкою моделі працювали спеціалісти спільного підприємства Zhengzhou Nissan (ZNA). Новий Nissan Frontier Pro має спільну платформу з Dongfeng Z9. Зовнішність пікапа досить самобутня й суттєво відрізняється від інших моделей японського автовиробника.

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Зокрема, передня частина має унікальну графіку фар, емблему Nissan з підсвіткою та фактурний бампер. Кузов авто має масивний пластиковий захист, а на дверях багажника встановлено набір додаткових горизонтальних світлодіодів, які доповнюють дизайн.

Інтер’єр також запозичили від Dongfeng Z9. Приладова панель виглядає досить загальною, поєднуючи 14,6-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з 10-дюймовою цифровою панеллю приладів і двоспицевим кермом.

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Опціонально доступні передні сидіння з функціями підігріву, вентиляції та масажу. Крім того, є електронна висувна кришка для багажного відсіку. Силова установка Nissan Frontier Pro складається з 1,5-літрового чотирициліндрового турбомотора й електродвигуна, вбудованого в трансмісію. Загальна потужність системи становить 408 к.с. й 800 Нм крутного моменту.

Повідомляється, що вантажівка стандартно оснащена інтелектуальною системою повного приводу з електромеханічним блокуванням заднього диференціала, а також має 4 режими руху: гібридний, електричний, продуктивний та для їзди по снігу.

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Nissan стверджує, що Frontier Pro матиме запас ходу до 135 км лише на електротязі, а батарея, ємність якої не розкривається, підтримує функцію V2L. Виробництво Nissan Frontier Pro має розпочатися в Китаї пізніше цього року. Хоча модель з часом буде доступна на інших світових ринках, Nissan ще не розкрив, на яких саме.