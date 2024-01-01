Nissan може створити кремезний кросовер на базі китайського пікапа

Новий Nissan Frontier Pro знаменує дві першості для Nissan: електрифікований пікап та плагін-гібридний автомобіль у звичайному розумінні цього терміна, оскільки моделі e-Power технічно дуже нагадують електромобілі з бензиновими двигунами з подовжувачами запасу ходу (EREV).

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Модель має 1,5-літрову гібридну силову установку на 408 к.с., що здатна забезпечити запас ходу до 135 км на електротязі. Інженер-розробник пікапа Ікуо Міяї натякнув на появу міцного позашляховика на базі пікапа вже в найближчій перспективі під час розмови з журналістами Drive.

“Звичайно, ви можете побачити пікап. Але ми можемо дозволити собі зробити ще один варіант – зі звичайною колісною базою, позашляховик чи щось таке. Нам слід враховувати потреби ринку, а також нам потрібно врахувати інвестиції. Якщо у нас буде шанс, звичайно, ми почнемо розробку. Все розглядається”, – сказав він.

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Якщо Nissan дійсно створить модель, є великий шанс того, що вона пропонуватиметься на усіх світових ринках разом з новим пікапом. До слова, дебют нового Nissan Frontier Pro на китайському ринку очікується вже незабаром.