Nissan завершує тестові випробування нового Leaf: фото

Як пише Carscoops, два повністю закамуфльованих прототипи Leaf були помічені в Празі. Їх впізнали за унікальною графікою фар, круглою емблемою та футуристичними 19-дюймовими дисками з чотирма спицями.

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Раніше компанія Nissan вже розкрила дизайн нового Leaf, тому ми знаємо що ховається під камуфляжем. Відомо також, що новий кросовер побудований на платформі Nissan AmpR Medium, яка є лише ребрендинговою версією архітектури CMF-EV, що вже використовується в Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech та Renault Scenic E-Tech.

Крім того, також підтверджено, що Mitsubishi отримає власну версію Leaf у 2026 році, про що ми писали раніше. Експерти зазначають, що нова модель Nissan матиме лише один електромотор на передній осі й пропонуватиме запас ходу в 482 кілометри.

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Це суперечить словам Франсуа Бейлі – європейського директора з планування Nissan, який обіцяв “920 кілометрів реального діапазону”. Японський автовиробник також підтвердив, що новий Nissan Leaf буде доступний у Північній Америці, Європі, Японії та Австралії, але досі не розкрив точну дату запуску моделі.