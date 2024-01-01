Nissan начнет продавать гибриды e-Power в США: когда в Украине

Хотя на украинском рынке автомобили Nissan уже давно продают с гибридными системами e-Power, покупатели в США до сих пор не имеют такой возможности. Для них Nissan до сих пор предлагает автомобили с бензиновым двигателем и электромобили, пишет Carscoops.

Кстати тест-драйв гибридного Nissan X-Trail

Гибридная система Nissan, получившая название e-Power, уже продается в Европе и Украине. Фактически, это уже третье поколение, которая сочетает двигатель, инвертор, генератор, редуктор и усилитель в одном модуле. В системе e-Power бензиновый двигатель функционирует как генератор для зарядки аккумулятора, а этот аккумулятор затем питает колеса.

Конечно, такой гибрид будет стоить дороже, чем ожидалось изначально. В 2023 году Nissan заявил, что когда e-Power дебютирует, его цена будет на уровне с бензиновым двигателем. Именно такой тип попадет в США в следующем Rogue, и он отличается от большинства гибридов, уже продающихся в Штатах.

Европа получит новый Qashqai e-Power позже в этом году , североамериканским покупателям придется подождать еще немного. Nissan планирует выпустить кроссовер Rogue с e-Power четвертого поколения в течение финансового года, который заканчивается 31 марта 2027 года.

Относительно влияния на украинский рынок, то Nissan Rogue – один из самых популярных автомобилей, которые покупают на аукционах США. Это сложные автомобили в восстановлении, однако гораздо более экономные. К тому же фирменные СТО Nissan в Украине знакомы с этой системой, поэтому особых проблем с ремонтом не должно быть.