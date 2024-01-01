Nissan почне продавати гібриди e-Power у США: коли в Україні

Хоча на українському ринку автомобілі Nissan вже давно продають з гібридними системами e-Power, покупці у США досі не мають такої можливості. Для них Nissan досі пропонує автомобілі з бензиновим двигуном та електромобілі, пише Сarscoops.

До речі тест-драйв гібридного Nissan X-Trail

Гібридна система Nissan, що отримала назву e-Power, вже продається в Європі та Україні. Фактично, це вже третє покоління, яка поєднує двигун, інвертор, генератор, редуктор та підсилювач в одному модулі. В системі e-Power бензиновий двигун функціонує як генератор для заряджання акумулятора, а цей акумулятор потім живить колеса.

Звичайно, такий гібрид коштуватиме дорожче, ніж очікувалося спочатку. У 2023 році Nissan заявив, що коли e-Power дебютує, його ціна буде на рівні з бензиновим двигуном. Саме такий тип потрапить до США в наступному Rogue, і він відрізняється від більшості гібридів, що вже продаються в Штатах.

Європа отримає новий Qashqai e-Power пізніше цього року, а північноамериканським покупцям доведеться почекати ще трохи. Nissan планує випустити кросовер Rogue з e-Power четвертого покоління протягом фінансового року, який закінчується 31 березня 2027 року.

Щодо впливу на український ринок, то Nissan Rogue – один з найбільш популярних автомобілів, які купують на аукціонах США. Це складніші автомобілі у відновленні, однак набагато економніші. До того ж фірмові СТО Nissan в Україні знайомі з цією системою, тож особливих проблем з ремонтом не має бути.