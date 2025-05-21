Nissan Micra стала электрической и получила базу от Renault 5

Micra 2026 года теперь официально представлен из-за кулис. Да, это обновленный Renault 5 E-Tech. Но по крайней мере он не похож на откровенный клон, как некоторые модели Mitsubishi, уверены в autoevolution.

Также интересно Nissan завершает испытания нового Leaf

Nissan возвращается к сегменту B, по крайней мере в Европе. Это молодежный хэтчбек, и в отличие от предыдущих пяти поколений, теперь Nissan Micra исключительно электрическая, без двигателя внутреннего сгорания, на базе Renault 5 E-Tech.

Nissan сохраняет профиль “француза”, но имеет переработанную переднюю и заднюю части с круглыми фонарями, которые делают ее улыбающейся и счастливой.

Учитывая то, что дизайн был разработан Nissan Design Europe (NDE) в Лондоне, становится понятно, что стилисты имели ограниченные возможности – в салоне дизайн в значительной степени заимствован у Renault с двумя 10,1-дюймовыми экранами, установленными на наклонной приборной панели, плюс физические элементы управления, а также 48-оттеночная амбиентная подсветка.

Абсолютно новая Micra шестого поколения появится в продаже в ЕС с конца 2025 года. Она может предложить 14 вариантов цветов кузова, комплектации Modern, Audacious и Chill, два варианта полностью электрического силового агрегата. Оба имеют разные аккумуляторные блоки и показатели производительности. Итак, базовый вариант поставляется с аккумулятором емкостью 40 кВт-ч и мощностью 121 лошадиных сил, а также крутящим моментом 225 Нм (166 фунт-фут).

Также интересно популярный в Украине Nissan Rogue продается в США за $2500

Более мощная модель имеет аккумуляторную батарею емкостью 52 кВт⋅ч и мощность 148 л.с., а также крутящий момент 245 Нм. Целевой запас хода, конечно, также отличается: 310 километров в базовой модели и 408 километров во флагманской конфигурации. Зарядка осуществляется на станциях постоянного тока мощностью 80 кВт или 100 кВт, что обеспечивает быстрое пополнение на 15-80% примерно за полчаса.