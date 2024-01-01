Nissan Micra стала електричною та отримала базу від Renault 5

Micra 2026 року тепер офіційно представлений з-за лаштунків. Так, це оновлений Renault 5 E-Tech. Але принаймні він не схожий на відвертий клон, як деякі моделі Mitsubishi, впевнені в autoevolution.

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Nissan повертається до сегмента B, принаймні в Європі. Це молодіжний хетчбек, і на відміну від попередніх п'яти поколінь, тепер Nissan Micra виключно електрична, без двигуна внутрішнього згоряння, на базі Renault 5 E-Tech.

Nissan зберігає профіль “француза”, але має перероблену передню та задню частини з круглими ліхтарями, які роблять її усміхненою та щасливою.

З огляду на те, що дизайн був розроблений Nissan Design Europe (NDE) у Лондоні, стає зрозуміло, що стилісти мали обмежені можливості – у салоні дизайн значною мірою запозичений у Renault з двома 10,1-дюймовими екранами, встановленими на похилій приладовій панелі, плюс фізичні елементи керування, а також 48-відтінкове амбієнтне підсвічування.

Абсолютно нова Micra шостого покоління з’явиться у продажу в ЄС з кінця 2025 року. Вона може запропонувати 14 варіантів кольорів кузова, комплектації Modern, Audacious та Chill, два варіанти повністю електричного силового агрегату. Обидва мають різні акумуляторні блоки та показники продуктивності. Отже, базовий варіант постачається з акумулятором ємністю 40 кВт·год та потужністю 121 кінських сил, а також крутним моментом 225 Нм (166 фунт-фут).

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Більш потужна модель має акумуляторну батарею ємністю 52 кВт⋅год та потужність 148 к.с., а також крутний момент 245 Нм для. Цільовий запас ходу, звичайно, також відрізняється: 310 кілометрів у базовій моделі та 408 кілометрів у флагманській конфігурації. Зарядка здійснюється на станціях постійного струму потужністю 80 кВт або 100 кВт, що забезпечує швидку поповнення на 15-80% приблизно за півгодини.