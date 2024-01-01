Китайський електроседан Nissan буде доступний на світових ринках

Як пише Carscoops, за даними Nissan, станом на 31 травня, лише за один місяць компанія отримала 17 215 замовлень на новий N7 у Китаї. Компанія також зазначила, що 70% цих замовлень надійшли від людей, які вперше придбали автомобіль. Поставки моделі в Китаї розпочались 15 травня.

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У своїх соц.мережах автовиробник зазначив, що N7 наразі є найпопулярнішим повністю електричним автомобілем серед спільних підприємств в Китаї та посідає друге місце серед середніх і великих електромобілів вартістю до 200 000 юанів (близько 27 600 доларів).

Тепер Nissan підтвердив, що електромобіль стане глобальною моделлю. Однак, поки жодних подробиць щодо орієнтовних термінів запуску та ринків не надано. Цілком вірогідно, Nissan N7 не буде представлений в США, оскільки підпадає під дію імпортних тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа.

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Водночас Європа є ймовірним кандидатом, особливо враховуючи плани Mazda пропонувати свої позашляховики EZ-6 та EZ-60 китайського виробництва на кількох світових ринках. За чутками, N7 може отримати відроджену назву Primera, оскільки Nissan нещодавно зареєстрував назву як торгову марку для декількох ринків, включаючи Малайзію.

Повністю електричний Nissan N7 не є розробкою японського автовиробника, оскільки модель базується на Dongfeng eπ 007. Седан від Nissan відрізняється більш традиційним дизайном, хоча він все ще має інакший вигляд, ніж в інших представників модельного ряду компанії. В салоні N7 увагу водія привертає великий 15,6-дюймовий інформаційно-розважальний. Також є бездротові зарядні пристрої, двоспицеве кермо та дуже мінімалістичний дизайн.

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Базова модель оснащена акумуляторною батареєю ємністю 58 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 510 км на одному заряді, та електромотором на 215 кінських сил. Вартість Nissan N7 починаються від 119 900 юанів (близько 16 600 доларів) й досягає за 149 900 юанів ($20 800) за флагманську комплектацію.