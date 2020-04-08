Кризис, вызванный борьбой с коронавирусом, уже больно ударил по автомобильной индустрии.

Согласно данным, опубликованным Обществом автопроизводителей и трейдеров (SMMT), рынок новых автомобилей в Великобритании в марте сократился на 44,4%. В прошлом месяце было зарегистрировано на 203 370 автомобилей меньше, чем в марте 2019 года, поскольку автосалоны закрылись в соответствии с рекомендациями правительства по сдерживанию распространения коронавируса.

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Показатели стали более резкими, чем во время финансового кризиса 2009 года, и прошлый месяц стал худшим мартом с конца девяностых, когда рынок перешел на двухлетнюю систему изменения номерных знаков.

Всего за месяц было зарегистрировано 254 684 новых автомобиля, при этом спрос со стороны частных покупателей и больших автопарков снизился на -40,4% и -47,4% соответственно. Между тем количество бензиновых и дизельных автомобилей, выходящих на дорогу, сократилось – на 49,9% и 61,9% соответственно.

При этом регистрации электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) выросли почти в три раза до 11 694 единиц, что составляет 4,6% рынка, в то время как гибриды со сменными модулями (PHEV) выросли на 38,0%. Однако потребление гибридных электромобилей (HEV) упало на 7,1%.

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