Импорт подержанных авто из США растет. Везут преимущественно "битки", которые здесь ремонтируют и перепродают.

В первом квартале в Украине свою первую регистрацию прошли 99,8 тыс. легковых автомобилей (новых и растаможенных б/у). В этом количестве, доля автомобилей украинского производства составила чуть более одного процента, сообщает Укравтопром.

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По-прежнему больше всего регистрируемых автомобилей были сделаны на заводах Германии и Франции. За три месяца такие авто получили соответственно 26,4 тыс. и 14,4 тыс. украинских номеров.

Что касается третьей позиции, то по итогам первого квартала текущего года ее уверенно заняли автомобили из США, которые год назад продемонстрировали лишь шестой результат в украинских регистрациях.

С января по март 2020 года почти 12,3 тыс. легковых автомобилей с американскими vin кодами получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее. Вполне ожидаемо, что основную массу в регистрациях американских авто составили подержанные машины – 11,6 тыс. шт.

Самыми популярными среди этих авто были:

Volkswagen Passat – 1444 шт.;

Ford Focus – 1072 шт.;

Ford Escape – 648 шт.;

Nissan Rogue – 631 шт.;

Hyundai Sonata – 513 шт.

Из новых легковых авто, made in USA, чаще других регистрировались:

Mercedes-Benz GLE – 228 шт.;

Mercedes-Benz GLS – 146 шт.;

Toyota Highlander – 80 шт.;

Mercedes-Benz GLC – 63 шт.;

Mercedes-Benz G – 51 шт.

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