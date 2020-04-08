Імпорт вживаних авто з США зростає. Везуть переважно "битки", які тут ремонтують та перепродають.

У першому кварталі в Україні свою першу реєстрацію пройшли 99,8 тис. легкових автомобілів (нових і розмитнених б/в). У цій кількості, частка автомобілів українського виробництва склала трохи більше одного відсотка, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: чи варто брати биту машину

Як і раніше, найбільше зареєстрованих автомобілів були зроблені на заводах Німеччини та Франції. За три місяці такі авто отримали відповідно 26,4 тис. і 14,4 тис. українських номерів.

Що стосується третьої позиції, то за підсумками першого кварталу поточного року, її впевнено посіли автомобілі з США, які рік тому продемонстрували лише шостий результат в українських реєстраціях.

З січня по березень 2020 року майже 12,3 тис. легкових автомобілів з американськими vin-кодами отримали українську прописку, що на 42% більше, ніж роком раніше. Цілком очікувано, що основну масу в реєстраціях американських авто склали вживані машини – 11,6 тис. шт.

Найпопулярнішими серед цих авто були:

Volkswagen Passat – 1444 шт.;

Ford Focus – 1072 шт.;

Ford Escape – 648 шт.;

Nissan Rogue – 631 шт.;

Hyundai Sonata – 513 шт.

З нових легкових авто, made in USA, частіше за інших реєструвалися:

Mercedes-Benz GLE – 228 шт.;

Mercedes-Benz GLS – 146 шт.;

Toyota Highlander – 80 шт.;

Mercedes-Benz GLC – 63 шт.;

Mercedes-Benz G – 51 шт.

Також цікаво: Що чекає автомобільну промисловість після кризи