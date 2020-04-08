Криза, викликана боротьбою з короновірусом, вже боляче вдарила по автомобільній індустрії.

Згідно з даними, опублікованими Товариством автовиробників і трейдерів (SMMT), ринок нових автомобілів у Великобританії в березні скоротився на 44,4%. Минулого місяця було зареєстровано на 203 370 автомобілів менше, ніж в березні 2019 року, оскільки автосалони закрилися відповідно до рекомендацій уряду щодо стримування поширення короновіруса.

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Показники стали більш різкими, ніж під час фінансової кризи 2009 року, і минулий місяць став гіршим березнем з кінця дев’яностих, коли ринок перейшов на дворічну систему зміни номерних знаків.

Всього за місяць було зареєстровано 254 684 нових автомобіля, при цьому попит з боку приватних покупців і більших автопарків знизився на -40,4% і -47,4% відповідно. Тим часом кількість бензинових і дизельних автомобілів, що виходять на дорогу, скоротилася – на 49,9% і 61,9% відповідно.

При цьому реєстрації електромобілів з акумуляторними батареями (BEV) зросли майже в три рази до 11 694 одиниць, що становить 4,6% ринку, в той час як гібриди зі змінними модулями (PHEV) зросли на 38,0%. Однак споживання гібридних електромобілів (HEV) впало на 7,1%.

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